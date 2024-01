Groene golf op Haarlemmermeerse fietspaden? Slimme lichten moeten fietsen leuker maken

Heb je er ook zo'n hekel aan om op de fiets bij ieder verkeerslicht af te remmen en weer op te trekken? De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt of fietsers beter kunnen worden bediend met slimme verkeerslichten. Die lichten weten wanneer jij komt aangefietst, en vragen alvast groen licht voor je aan. Mits je je telefoon in je zak hebt zitten en een speciale app hebt geïnstalleerd.

Tekst gaat verder onder de interactieve kaart met de kruispunten in Haarlemmermeer.

Het werkt als volgt: een fietser download de Schwung-app en deelt zijn locatie, waarna de app deze informatie anoniem doorstuurt. Als de zelflerende app ziet of voorspelt dat de fietser naar de desbetreffende stoplichten fietst, vraagt de app alvast groen licht aan. De kans wordt hierdoor groter dat de verkeerslichten eerder op groen springen.

Het gaat om elf kruispunten in Hoofddorp, drie in Nieuw-Vennep, twee in Schiphol-Rijk en één in Badhoevedorp. Als de app goed werkt, wil de gemeente het op meer plekken in Haarlemmermeer gebruiken.

Om misbruik van de app te voorkomen, moet elke gebruiker zijn telefoonnummer invoeren. De app weet dan dat de gebruiker geen robot is. Het telefoonnummer wordt door de app nergens meer voor gebruikt en ook de informatie van de app is niet te herleiden naar een persoon, verzekert de gemeente.

Aangezien Haarlemmermeer steeds verder groeit, wil de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren. "We willen dat inwoners en bezoekers ook in de toekomst prettig kunnen blijven bewegen", zegt verkeerswethouder Marja Ruigrok. "Hopelijk trekt deze app meer mensen over de streep om de auto wat vaker te laten staan en op de fiets te stappen."

Minder stoplichten tegen

Han van der Ploeg van Fietsersbond Haarlemmermeer heeft de app nog niet gebruikt, maar is dat wel van plan. Ook in zijn omgeving hebben veel mensen de app al geïnstalleerd. "Voor fietsers is het natuurlijk hartstikke leuk als ze minder stoplichten tegen hebben. Dat verkort de reistijd."

Toch zet hij ook zijn vraagtekens bij de werking van de app. "In hoeverre het positief uitpakt, daar heb ik nog geen kaas van gegeten. Als het autoverkeer voorrang blijft hebben, zal de fietser er niet veel van werken", voorspelt hij.

Gemeente Haarlemmermeer meldt dat fietsers inderdaad geen prioriteit krijgen op andere weggebruikers. Wel worden zij eerder gedetecteerd. Dat zou ervoor moeten zorgen dat fietsers vaker kunnen doorfietsen en minder lang hoeven te wachten. Hoe groot dit verschil daadwerkelijk gaat zijn, moet uit deze pilot blijken.