Exclusief kijkje in de bouwput achter perron 2 op Amsterdam Centraal

"Ik ben nu al trots op het resultaat, en we hebben nog zes jaar te gaan", begint stationsmanager René Wubs als hij in de bouwput kijkt. Waar er op dit moment 200 duizend treinreizigers per dag op het station komen, zijn dat er over een paar jaar dagelijks 275 duizend. Genoeg reden om de sporen en perrons aan te pakken.

De Oosttunnel wordt verbreed, er komen extra fietsstallingsplekken en de perrons worden breder en langer. Dit allemaal gebeurt terwijl het station gewoon draaiende blijft, een hele klus. ProRail begint met de sloop en verbreding van perron 1 en 2, daarna zullen tot aan 2030 alle andere sporen en werkzaamheden verricht worden.

Monumentale status

Het meer dan 130 jaar oude station heeft veel monumentale elementen, veel van die delen moeten staande blijven bij de verbouwing. "Je komt heel veel geheime ruimtes tegen waar we het bestaan niet van wisten", vertelt Arjan Pathmamanoharan terwijl hij de bouwput laat zien. Zo zijn er bogen en muren die vaak achter andere muren zijn geraakt of zijn gesloopt bij verbouwingen in de jaren 90. Die worden nauwkeurig gezocht en intact gehouden. "Een hele bogenrij wordt teruggebracht in de westelijke reizigerstunnel."

Ook de bekabeling die nu tussen de plafonds ligt wordt in een nieuw te bouwen goot gelegd, zodat men er makkelijker bij kan wanneer dat nodig is. "Zo is er zo min mogelijk oponthoud in de toekomst."

