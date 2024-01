Hilversumse school het toneel van aftrap Koningsspelen 2024, inschrijving officieel geopend

Een drukte van jewelste bij kindcentrum De Wijde Blik in Hilversum vanmorgen. Onder muzikale begeleiding van Kinderen voor Kinderen werden daar namelijk de Koningsspelen van dit jaar afgetrapt. De muziekgroep zong zelfs een splinternieuw lied, speciaal geschreven voor het jaarlijkse evenement.

Vanaf vandaag kunnen alle scholen in het primaire onderwijs zich inschrijven voor de 12e editie van de Koningsspelen. Kindcentrum De Wijde Blik in Hilversum had, onder toeziend oog van de initiatiefnemer van de Koningsspelen, Richard Krajicek, vandaag de primeur.