Nep-posters 'gemeente Amsterdam' met aankondiging helmplicht voor elektrische fietsen

Sinds kort zijn er opvallende posters op verschillende plekken te zien in de stad, met daarop de volgende mededeling: 'Vanaf 1 januari 2024 verplicht een helm op de elektrische fiets'. Hoewel de vormgeving anders doet vermoeden, zijn de posters niet van de gemeente. Ze zijn gemaakt door kunstenaarscollectief Pattern Up. De makers willen anoniem blijven.

Het collectief zat ook al achter andere stickers, een tijdje terug in het centrum. Op die stickers stond dat je in een 'crack- en heroïnezone' bent. De kunstenaars gebruikten toen ook het logo van de gemeente. Toen wilden ze aandacht vragen voor de drugsproblematiek.

Met de posters over de helmplicht willen ze graag de verkeersveiligheid aan de kaak stellen. Ze vinden dat de gemeente daar zorg voor moet dragen. Vorige keer overwoog de gemeente aangifte te doen, maar dat zijn ze nu niet van plan, omdat het gaat om een klein aantal nep-posters in de stad.

Verwarring

Een voorbijfietsende Amsterdammer vindt de posters wel verwarrend. "Iedereen denkt 'het is echt', maar dat is dus niet zo", vertelt hij. Een andere vrouw vindt het niet kunnen dat de kunstenaars precies de stijl van de gemeente gebruiken. "Je mag van alles kunst maken, maar het mag niet lijken alsof het een echte regel is", vertelt ze.