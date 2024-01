Kunst Singer Laren te 'mannelijk': museum laat onderzoek doen naar vrouwelijke kunst

De kunst van Museum Singer Laren is te mannelijk. Dat is de belangrijkste conclusie na een onderzoek dat het museum zelf heeft laten doen naar 'genderongelijkheid' in de kunstcollectie. Er wordt niet veel kunst van vrouwelijke makers tentoongesteld. Het onderzoek is onder andere bedoeld om daar meer bewust van te worden en om tentoonstellingen beter samen te kunnen stellen.

Samen met drie andere musea en Women Inc., een organisatie die streeft naar een betere positie voor vrouwen in Nederland, heeft Singer Laren een jaar geleden al onderzoek laten doen naar genderongelijkheid in de kunstsector. Een opvallend resultaat was onder andere dat alle vrouwelijke kunst op alle Nederlandse veilingen samen ongeveer één Picasso waard is, vertelt directeur Evert van Os. Naar aanleiding van een tentoonstelling drie jaar geleden is er al eens een keer een podcast en een social media serie gemaakt, door Singer-conservator Roby Boes, over vrouwen in de kunst. Dat leverde toen veel gespreksstof op, zegt Van Os. Maar hij wilde naast de tentoonstelling meer dan alleen 'oh, ah en mooie plaatjes'. Kunstmatige intelligentie De resultaten van het eerste onderzoek hebben de nieuwsgierigheid van Van Os gewekt. En nadat bleek dat Women Inc. een samenwerking heeft met de Universiteit van Amsterdam op het gebied van kunstmatige intelligentie, ontstond het idee om met die techniek de hele collectie van het Singer onder de loep te nemen. Uit dat onderzoek is gebleken dat vrouwen ook ondervertegenwoordigd zijn in de kunstwerken van het Larense museum. "Eigenlijk was daar geen onderzoek voor nodig", legt Van Os uit, "Want tussen 1880 en 1950 waren er maar heel weinig vrouwelijke kunstenaars". Een gevolg van onze toen nogal patriarchaal ingestelde maatschappij.

"Momenteel hangen er 104 vrouwelijke naakten in het Singer, waarvan er 100 door mannen gemaakt zijn" Evert van Os