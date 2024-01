Auto in lichterlaaie bij oprit ringweg A10

Rond 09.30 uur kreeg de brandweer de melding binnen van de auto die in lichterlaaie stond bij de oprit. Op beelden is te zien dat de vlammen hoog boven de benzineauto uitkwamen. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brandweerlieden niemand uit de auto hoefden te redden en dat er geen gewonden zijn gevallen.

De brandweer had de autobrand snel onder controle en de oprit kon daardoor weer vrij worden gemaakt voor het verkeer. De auto moest wel worden gekanteld om de brand volledig te kunnen blussen, ook een gedeelte van het gras vatte vlam. Hoe de brand in de auto is ontstaan is nog niet duidelijk.