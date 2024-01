KLM-toestel belandt tijdens taxiën op Zweeds vliegveld naast de baan

Een KLM-toestel dat vanochtend vanuit Gotenburg naar Schiphol zou vliegen, is tijdens het taxiën op het Zweedse vliegveld van de baan geraakt. Er zijn geen gewonden gevallen.

Er waren 124 passagiers en 6 bemanningsleden aan boord van vlucht KL1152, zegt een woordvoerder van KLM. Het toestel is door het weer van de baan gegleden en kwam daarna vast te zitten, schrijven Zweedse media. Het westen van Zweden wordt momenteel geteisterd door zware sneeuwval .

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]