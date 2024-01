Gevaar voor vallende brokstukken: Rijkswaterstaat plaatst netten bij veerhavens Texel en Den Helder

Er brokkelt beton af bij de veerhavens in Texel en Den Helder, daarom gaat Rijkswaterstaat netten plaatsen. Die netten moeten het risico op vallende brokjes en gruis uit het beton verminderen. Rijkswaterstaat probeerde er eerder al iets aan te doen door het beton af te kloppen of op te vullen, maar dat heeft niet geholpen. De aanlandingen van de veerhavens zijn hard aan vervanging toe. Totdat ze worden vervangen, blijven de netten hangen.

Van beide aanlandingen is het begon op meerdere plekken niet meer in goede staat, zo is gebleken uit inspecties. "Dit komt voornamelijk door de ouderdom van de constructies en al bestaande schades. Hierdoor zijn er recent brokjes beton uitgevallen", meldt Rijkswaterstaat.

Loskomend beton

Vorige maand zijn er al afzettingen geplaatst en is een onderzoek gestart naar het herstel van het beton. "Uit dit onderzoek blijkt dat er op meerdere plekken in beide veerhavens sprake is van een verhoogd risico op loskomend beton. Ook blijkt uit het onderzoek dat maatregelen zoals het grootschalig afkloppen van beton of het opvullen van beton tot onvoldoende resultaat leiden en het risico niet geheel wegnemen." Mensen hoeven echter niet bang te zijn dat de veiligheid van de betonconstructie in het geding is, benadrukt Rijkswaterstaat.

Maar om te voorkomen dat er nog meer brokjes en gruis uit het beton vallen, wordt vanaf maandag een groot net geplaatst bij beide veerhavens. Het 7.000 vierkante meter net wordt strak tegen de constructie gespannen. Er wordt begonnen in Den Helder en wordt later uitgebreid naar Texel. Rijkswaterstaat verwacht er zo'n vier weken over te doen. Reizigers zullen er weinig tot niets van merken, zo geeft Rijkswaterstaat aan.

Einde levensduur

"In principe blijven de netten hangen totdat de aanlandingen in de veerhavens over een aantal jaren vervangen worden." De aanlandingen zijn aan het einde van hun levensduur en worden daarom over niet al te lange tijd vervangen. Tot die tijd houdt Rijkswaterstaat naar eigen zeggen 'de veerverbinding met levensduur verlengend onderhoud in stand'.