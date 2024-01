Falgun Binnendijk (38) nieuwe burgemeester van Heemstede

Voorzitter John Wulfers van de vertrouwenscommissie maakte de naam van de nieuwe burgemeester bekend. "Falgun Binnendijk past perfect bij de gemeente Heemstede", zei Wulfers. "Hij heeft jarenlange ervaring in het lokale bestuur van een middelgrote gemeente." Binnendijk is nu nog wethouder namens het CDA in de gemeente Castricum. Daarvoor was hij raadslid in Alkmaar.

Boegbeeld

Falgun Binnendijk is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij studeerde bestuurskunde en politicologie. Volgens Wulfers liet hij in de gesprekken met de vertrouwenscommissie een daadkrachtige en kundige indruk achter. "Hij is een hedendaagse bestuurder. Empatisch en een verbinder die nadrukkelijk boven de partijen staat. Met een vleugje humor. Binnendijk is de verbinder, netwerker en het nieuwe boegbeeld dat Heemstede graag wil hebben."

Procedure

In totaal waren er 36 sollicitanten voor de functie. Zestien vrouwen en twintig mannen. De huidige burgemeester - Astrid Nienhuis - liet de gemeenteraad in mei vorig jaar weten dat ze na één termijn van zes jaar stopt. Ze zoekt nieuwe uitdagingen. Nienhuis was eerder advocaat, officier van justitie en burgemeester van Landsmeer.

Nu Binnendijk door de gemeenteraad is voorgedragen, volgt een onderzoek door de AIVD. Uiteindelijk benoemt de koning de burgemeester op advies van de minister van Binnenlandse Zaken. Falgun Binnendijk begint dan op 16 april van dit jaar als burgemeester van Heemstede.