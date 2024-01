De Peiling: ik heb de leukste hond van Noord-Holland

Een trouwe vriend, altijd vrolijk of een echte knuffelaar: Staatsbosbeheer is weer op zoek naar de allerleukste hond als boegbeeld voor een aanlijnplichtcampagne voor de Schoorlse Duinen. Ken of heb jij de leukste hond van Noord-Holland? Wij zijn nieuwsgierig naar jouw hond, dus stuur ons een foto via Facebook.