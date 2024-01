Purmerenders brengen zelf rolstoelbus naar Gambia: "Een behoorlijke uitdaging"

Met een rolstoelbus vol spullen naar Gambia om mensen te helpen: dat is het doel van de Purmerendse Hans en Astrid Willemsen en huisvriend Jan Nijhof. Een reis van duizenden kilometers, die zeker niet zonder risico's komt. Hans: "Tot nu toe is het nog niet gevaarlijk geweest, maar we gaan nu richting de grens met Mauritanië. Daar kunnen zich inderdaad problemen voordoen."

Al ruim ruim een week is Hans Willemsen met een volgepakte bus, zijn vrouw en huisvriend op reis naar Gambia. Om dozen vol kleding, schoolspullen en ziekenhuisbenodigdheden af te leveren. "Inclusief de rolstoelbus zelf", voegt Hans toe. "De bus is geschonken door Breidablick en hard nodig in Gambia. Kinderen die in een rolstoel zitten moeten ook naar school kunnen."

Sahara

"We rijden nu in de Westelijke Sahara", zegt Hans. "We willen vandaag zo'n kleine achthonderd kilometer rijden en dan zijn we bij de grens met Mauritanië. Daar kunnen we wel in de problemen komen."

De grenspost in Westelijk Afrika is berucht. Het kan veel geld kosten en dagen duren voordat het gezelschap door Mauritanië mag rijden. "Dat is dus nog even afwachten, maar we hebben ook wel geluk gehad. Gisteren ontmoetten we een man uit Senegal en een vrouw uit Spanje. Ze hebben beloofd om ons te helpen met het papierwerk."

Behoorlijke uitdaging

Al met al is het voor de Purmerenders een uitdaging. "Een behoorlijke uitdaging", benadrukt Hans. "Hier zijn we al een jaar mee bezig geweest. En nu is het werkelijkheid en gaan we met de bus naar Gambia."