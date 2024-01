Onherkenbaar zwak AZ glipt door oog van de naald tegen Quick Boys

Met enorm veel pijn en moeite is AZ doorgedrongen tot de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. De Alkmaarders hadden in eigen huis strafschoppen nodig tegen de amateurs van Quick Boys.

Dani de Wit was verantwoordelijk voor de bevrijdende gelijkmaker - Foto: Orange Pictures

Quick Boys, de huidige nummer drie van de tweede divisie, startte zonder schroom aan de wedstrijd en werd in de openingsfase gelijk gevaarlijk uit een counter. De uitbraak over rechts kwam op de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Midwouder Guus Offerhaus. De West-Friese middenvelder had echter te veel tijd nodig om uit te halen. Na tien minuten was het Vangelis Pavlidis die namens AZ voor het eerst het doel onder vuur nam. De poging van de Griek ging recht in de handen van de Katwijkse doelman, maar het betekende wel het startschot van een periode van overwicht voor de Alkmaarders. Dani de Wit, Ruben van Bommel, Mayckel Lahdo en Thiago Dantas kregen in een tijdsbestek van vijftien minuten allen een goede mogelijkheid op het openingsdoelpunt. Tekst gaat verder onder de foto's.

De 2200 Quick Boys-fans vermaken zich Orange Pictures

Dani de Wit had opnieuw een basisplaats Orange Pictures

Ernest Poku maakte de 2-1 Orange Pictures

Ook na een half uur spelen was het meeste balbezit voor AZ en bleef de ploeg van Pascal Jansen het meest dreigend. Toch was het vaak nog wel oppassen in de omschakeling. Quick Boys dreigde er meermaals gevaarlijk uit te komen, maar het ontbrak de Katwijkers aan een goede laatste pass. Beide ploegen zochten zodoende zonder te scoren de kleedkamer op voor de rust. Kapotspelen Na de thee kreeg Quick Boys gelijk een goede mogelijkheid. Nick Broekhuizen kreeg op aangeven van Sem van Duijn een opgelegde kans. De spits van de bezoekers kreeg zijn schot alleen niet tussen de palen. AZ had na rust de grootste moeite om het spel te maken. Dit lag grotendeels aan het lage baltempo wat de ploeg hanteerde. Quick Boys profiteerde juist optimaal van het zwakke spel van AZ door na exact een uur spelen te scoren. Nigel Ogidi Nwankwo bracht het bomvolle uitvak in vervoering door de verdiende 0-1 binnen te schieten. De vleugelverdediger profiteerde optimaal van laconiek verdedigen door Bazoer. Tekst gaat verder onder de tweet.

Krijgen we een nieuwe stunt? 🤯



Nigel Ogidi Nwankwo zet Quick Boys op voorsprong bij AZ ⚽ pic.twitter.com/Tc7Y2K1okO — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2024

De wedstrijd werd vervolgens enige tijd stilgelegd, omdat er bij het vieren van de openingstreffer plastic bekers op het veld werden gegooid en vuurwerk werd afgestoken. Na tien minuten kwamen de spelers weer terug op het veld en had AZ nog een half uur om de opgelopen schade te repareren. In de 70e minuut slaakte er grote zucht van opluchting in het stadion toen Dani de Wit de gelijkmaker snoeihard binnenkopte. De voetballer uit Bovenkarspel kreeg de bal panklaar op het hoofd na een strakke voorzet van Bruno Martins Indi. Niet veel later lag de bal opnieuw in het doel van Quick Boys. Dit keer was het invaller Ernest Poku die raak schoot na een snelle tegenaanval. AZ had zodoende binnen twee minuten de schade gerepareerd.

Deksel op de neus Zowel De Wit als Pavlidis kreeg na de 2-1 nog de mogelijkheid om de score verder uit te breiden en het verzet van Quick Boys leek te zijn gebroken. Desondanks bleven de 2200 meegereisde uitsupporters hun club luidkeels toezingen. In de laatste seconde van de wedstrijd kregen de bezoekers nog een laatste hoekschop. De ingevallen Leonard de Beste werd de held van Quick Boys door de gelijkmaker binnen te koppen. Het zorgde opnieuw voor een vreugde-uitbarsting in het uitvak en wederom was er vuurwerk te zien.

Leonard de Beste kopt tussen twee spelers van AZ de 2-2 binnen - Foto: PRO SHOTS / Vincent de Vries

Scheidsrechter Edwin van de Graaf moest daarom de wedstrijd voor een tweede keer staken. Wederom kwamen de spelers na tien minuten naar buiten om gelijk aan de verlenging te beginnen. Al snel zorgde Myron van Brederode voor de nieuwe voorsprong. De invaller slalomde eenvoudig door de vijandelijke defensie heen en schoot hard en hoog raak: 3-2. Quick Boys zou echter vlak voor tijd voor een tweede keer uit de spreekwoordelijke dood herrijzen. Sem van Duijn, de 19-jarige uitblinker aan de zijde van Quick Boys, profiteerde van gestuntel achterin bij AZ en schoot de bal fraai achter doelman Owusu-Oduro. De wedstrijd ging naar strafschoppen om een winnaar te bepalen. Opluchting Dani de Wit mocht als eerste aanleggen namens AZ, maar faalde hopeloos en zag zijn inzet gekeerd worden door Paul van der Helm. Quick Boys deed het niet veel beter en zowel Bram Franken (oud-AZ) als Levi van Duijn schoten mis. Bij een stand van 3-2 in benutte penalty's was het Jens Odgaard die ging aanleggen voor de beslissing. De Deen schoot AZ vervolgens uiterst koel en gedecideerd naar de kwartfinales van het bekertoernooi.