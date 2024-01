Auto vol piepende puppy's aangetroffen in Buitenveldert

De politie heeft gisteren in een auto acht puppy's aangetroffen. De beestjes werden ontdekt bij een controle van een auto in Buitenveldert. Drie puppy's zaten in een sporttas. Vermoed wordt dat de puppy's afkomstig zijn uit illegale handel. Een 32-jarige man is vanwege de vondst aangehouden.

Agenten controleerden aan de Geervliet een automobilist die opvallend rijgedrag vertoonde. Uit een sporttas hoorden zij piepende geluiden komen, waarna de puppy's werden aangetroffen. Drie zaten in de sporttas, de anderen in twee reisbenches.

Volgens de politie was de bestuurder van de auto bezig met de verkoop van een aantal van de dieren. Hij is aangehouden voor het vervoeren van puppy's zonder de juiste papieren. De hondjes zijn overgebracht naar een plek waar er goed voor ze wordt gezorgd, aldus de politie.

Illegale handel

"Hoe schattig de diertjes er ook uitzien, vaak hebben ze genetische afwijkingen of zijn ze te vroeg bij hun moeder weggehaald. Ook is er met betrekking tot de handel in dieren veel Europese regelgeving van toepassing die in orde moet zijn", aldus de politie.

Een gevangenisstraf voor het mishandelen of verwaarlozen van een dier kan oplopen tot vijf jaar of een fikse geldboete. Ook kan een rechter het houden van één of meer dieren verbieden.