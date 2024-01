1 op de 7 corporatiewoningen heeft nog steeds een slecht energielabel

29.000 woningen in bezit van Amsterdamse woningcorporaties hebben nog steeds een slecht energielabel van E, F of G. Dit laat de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) weten na vragen van NH. Die 29.000 woningen vertegenwoordigen ruim 15 procent van de in totaal 191.000 corporatiewoningen in de gemeente Amsterdam. Het overgrote deel bestaat uit sociale huurwoningen. Het doel om eind 2028 af te zijn van energieslurpende woningen lijkt dan ook onhaalbaar.

De gemeente startte in samenwerking met woningcorporaties in 2022 met het zogenaamde isolatie-offensief. Ook werden er landelijke afspraken gemaakt. Doel: in 2028 mocht geen enkele corporatiewoning meer een slecht energielabel hebben van E, F of G. Maar anderhalf jaar na de start blijkt die ambitie te hoog gegrepen, aldus directeur Anne-Jo Visser van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: "We verwachten helaas niet dat voor 2028 alle woningen met een E, F en G labels verduurzaamd zijn, maar gaan ons uiterste best doen om zo veel mogelijk woningen te isoleren."

Visser stelt dat het komt door personeelstekorten in de hele keten. Daarnaast is het proces dat aan de verduurzaming voorafgaat volgens haar complex en tijdrovend. Ondertussen tikt de tijd naar de deadline van eind 2028 onverbiddelijk door. Landelijk zijn er namelijk bindende afspraken gemaakt dat er op 1 januari 2029 geen corporatiewoning in het land nog een E, F of G-label heeft. Labelstappen zetten lastig Het streven van de corporaties was om per jaar tienduizenden zogenaamde labelstappen te zetten. Een stap is dan bijvoorbeeld de stap van energielabel E naar D. Uit cijfers van de AFWC blijkt dat er van februari tot september vorig jaar 10300 labelstappen zijn gezet. Ver onder het streven dus.

Nuance energielabels



Deskundigen zeggen dat er nuance aangebracht moet worden wat de energielabels betreft. Het geeft de isolatiewaarde van een woning weer, maar het zegt vaak niets over het daadwerkelijke energieverbruik van een huurder. De methode die voor de labels wordt gebruikt ziet niet of er kieren in de ramen zitten in individuele gevallen. Zo kan het dus zijn dat er wel degelijk gebreken zijn te vinden in een huis met een 'zuinig' label. En aan de andere kant kan een woning met een 'slecht' label door omstandigheden relatief laag zijn in energieverbruik. Denk hierbij aan een appartement met naastgelegen, maar ook onder- en bovenburen.