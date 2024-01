Dodelijke slachtoffers Drentse Weiteveen komen uit Velsen-Zuid

De twee dodelijke slachtoffers van de schietpartij in het Drentse Weiteveen komen uit Velsen-Zuid. Het stel woonde ruim een jaar geleden in het dorp, blijkt uit onderzoek van NH en bevestiging door meerdere bronnen. De slachtoffers, een 38-jarige Poolse man en zijn 44-jarige vrouw, zouden een conflict hebben over de aankoop van hun nieuwe woning in Drenthe. Een 50-jarige man uit Klazienaveen is aangehouden als verdachte.

Foto: ANP

Het schietincident gebeurde vanmorgen aan de Bargerweg in het Drentse dorp. Na de melding rond 8.45 uur, kwamen meerdere eenheden van de politie ter plaatse. De man en de vrouw kwamen om bij het schietincident. Een van hen werd aangetroffen in de auto, de andere bij een woning. Uit de hand gelopen conflict Na de schietpartij circuleerde op social media een video van een man die zegt dat hij 'iets heel ergs heeft gedaan' en 'de rest van zijn leven waarschijnlijk de bak ingaat'. Uit zijn verhaal zou blijken dat hij bedreigd zou zijn door het stel. Daarnaast meldt hij dat hij niet geholpen werd door politie en justitie. De woning aan de Bargerweg in Weiteveen was een ruim jaar geleden gekocht door het getrouwde stel, blijkt uit documenten van het Kadaster. Daar blijkt ook uit dat het vrouwelijke slachtoffer geboren is in Haarlem. De Poolse man had een klusbedrijf.