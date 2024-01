Jonas (17) en Florijn (17) vertegenwoordigen Nederland op Olympische Jeugdspelen

Shorttracker Jonas de Jong (17) uit Aalsmeer gaat op de ijsbaan van 111,11 meter zo hard mogelijk schaatsen. Hij zit nu in het vliegtuig, een vlucht van twaalf uur. Thuis had hij zijn ritme al omgegooid door een speciaal 'jetlagprotocol' te volgen. In Zuid-Korea, waar de Jeugdspelen plaatsvinden, is het acht uur later.

130 kilometer per uur

Ook Florijn de Haas (17) uit Amstelveen heeft haar dag- en nachtritme van tevoren aangepast. Ze doet op de Jeugdspelen mee aan het onderdeel skeleton. Plat op de buik en met haar hoofd naar voren raast ze dan met 130 kilometer per uur op een slee in een bobsleebaan naar beneden.

