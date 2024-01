Zo komt er eten uit je eigen regio: Frédérique geeft met film Gooise producenten een gezicht

Groente, fruit, aardappels, maar ook bier en chocolade: je kunt het haast zo gek niet bedenken of al het eten en drinken dat je dagelijks nuttigt zou je uit je eigen regio kunnen halen. Dat bewijst althans Frédérique Spoel, die met haar film 'Gooise peper' duurzame en lokale voedselproducenten 'een gezicht wil geven'.

De Hilversumse begon het in kaart brengen van de Gooise voedselproducenten aanvankelijk met het idee om er een fototentoonstelling van te maken, maar ze raakte gaandeweg steeds enthousiaster. "De verhalen en beelden waren zó mooi dat we er een film van wilden maken", vertelt ze.

Frédérique is eigenaresse van een vegetarisch cateringbedrijf, dat alleen met biologische producten werkt. Ze kent de Gooise voedselproducenten daarom door en door en ontdekt dat er nog steeds meer bij komen.

"De verhalen en beelden waren zó mooi dat we er een film van wilden maken"

Frédérique weet als cateraar wel dat veel voedsel van dichtbij te halen is, maar dat geldt lang niet voor iedereen. En dat terwijl lokaal eten niet alleen erg duurzaam is, maar ook vaak biologisch en gezond. Lang zoeken naar lokaal geteeld voedsel hoef je tegenwoordig al lang niet meer. Frédérique ziet een trend: steeds meer winkels bieden biologische streekproducten aan.

Kritisch op voedsel

Frédériques fascinatie voor goed, biologisch en lokaal voedsel komt onder meer omdat ze zelf ook nog kritisch is op de algehele voedselproductie: er wordt nog vaak te veel zout en suiker gebruikt en dat maakt veel eten nog ongezond. Dat geldt natuurlijk vooral voor kant-en-klaarmaaltijden, die in de drukte van een dag nog snel gegeten kunnen worden.

Toch wil ze met haar film niet met een belerende vinger wijzen en is het ook zeker geen aanklacht. Ze wil inspireren en vooral laten zien hoe het ook kan. Ze wil mensen blij maken door te laten zien wat er is, maar ook bijvoorbeeld middelbare scholen weer laten zien dat goed en gezond eten helemaal niet ingewikkeld is.

Hopen op nóg meer lokale producenten

Ook hoopt ze zo een beetje mee te kunnen helpen aan de ontwikkeling van lokaal geproduceerd voedsel. Dat gaat al goed, maar kan altijd beter. Een mooie ontwikkeling vindt ze dan ook dat er in 't Gooi voedselbossen worden aangelegd en bijvoorbeeld een biologische groentetuin bij de Hilversumse wijk Kerkelanden. Die heeft alleen allemaal nog wel tijd nodig om te groeien.

Frédérique hoopt dat meer vrijwilligers zich melden om te helpen met lokale initiatieven maar ook dat de gemeente meer steun zal gaan bieden. Om op die manier te zorgen voor uitbreiding van duurzaam geproduceerd voedsel uit je eigen regio.

De film van Frédérique heet 'Gooise peper' en gaat later deze maand in première in Filmhuis Hilversum.