Een beetje lente in de winter: lammetje geboren in Eemnes

Hoewel er nog niets aan de lente doet denken is er maandagochtend in Eemnes al wel een lammetje geboren. Een opvallende geboorte, want normaal bevallen de schapen van de boerin vanaf maart.

Het ziet er toch een beetje gek uit: in het weiland in de Eemnesser Zuidpolder staat te grazen in de wei. Met een temperatuur van 1 graden boven nul en een heel dun laagje sneeuw is het pasgeboren lammetje een apart gezicht.

De vrolijke geboorte op de 'blue monday' was voor de boerin ook een verrassing. Zij heeft het lammetje met het moederschaap opgehaald en naar de warme stal gebracht.

Met het pasgeboren diertje gaat het goed.