Hoorn in gesprek over slavernijverleden: "Verbinding met elkaar opzoeken"

Het gesprek aangaan over slavernij en het koloniaal verleden. Dat is het doel van de bijeenkomst die stichting We Promise vanavond organiseert tijdens hun 'townhall-meeting' in de Grote Kerk in Hoorn. Alle inwoners zijn welkom om mee te praten. "Ook spreken we over de erkenning en excuses daar omheen", vertelt Merwe Kaçmis van We Promise.

Hoorn speelde in het verleden een hoofdrol in het slavernijverleden, bleek uit een rapport dat vorig jaar zomer verscheen. In december lagen er voorstellen dat ook Hoorn excuses zou maken, maar daar voelde de gemeenteraad niet voor. De burgemeester benadrukte dat daarmee niet de kous af was, maar het gesprek juist verder gevoerd zou moeten worden. Iets waar We Promise zich al jaren hard voor maakt. Ook de burgemeester is uitgenodigd te komen. "We vinden dat het tijd is om een keer goed met elkaar het gesprek aan te gaan. Zonder dat we bang hoeven te zijn voor bepaalde meningen of denken iets niet te mogen zeggen", licht Kaçmis toe. "We willen het gesprek openlijk met elkaar aangaan, en vooral de verbinding met elkaar opzoeken. En niet tegen elkaar opgezet worden, want het kan best een lastig onderwerp zijn." (Tekst gaat verder onder de video)

Kaçmis hoopt op een goede afspiegeling van de Hoornse maatschappij. Daarvoor heeft We Promise in verschillende wijken geflyerd, veel mensen een mail gestuurd, en verschillende organisaties zoals wijkcentra aangeschreven. "Dus we hopen op een hoop mensen bij ons aan tafel. Of in ieder geval in de ruimte te krijgen", licht ze verder toe. "Omdat het niet een onderwerp voor één bepaalde groep is, het gaat ons eigenlijk allemaal aan."

Verleden heeft raakvlakken op veel gebieden

Volgens de woordvoerder van de stichting heeft het slavernijverleden op veel gebieden raakvlakken met het hier en nu. "We hopen eigenlijk de verbinding te zoeken met mensen die in het 'stille midden' van de discussie zijn gebleven. Heel veel mensen hebben een mening en durven die niet te uiten", vertelt Kaçmis. "We hebben veel ervaring met het krijgen van berichten op sociale media. Dat vertelt wordt dat mensen het tof vinden wat er georganiseerd wordt. Maar zij zich door hun positie niet uit kunnen of durven spreken. We willen dat mensen dit gesprek omarmen, dat we erover kunnen praten en dat we overgaan tot handelen."

