Komende dagen vaker waterig winterzonnetje tussen sneeuw- en hagelbuien door

Het leek vanmorgen nog even helemaal nergens op, maar op veel plekken in de provincie schijnt inmiddels een waterig winterzonnetje. Het goede nieuws? Dat blijft de komende dagen ook zo. Met hier en daar een sneeuwbui, temperaturen rond het vriespunt en een afnemende wind krijgen we 'lekker winterweer'.

In een groot deel van de provincie is vannacht en vanmorgen een dun laagje sneeuw gevallen. Volgens weerman Jan Visser is dat niet overal het geval, want bijvoorbeeld in Hippolytushoef is het gewoon nog groen. "Het zijn buien, dus dat is altijd plaatselijk", vertelt hij bij NH Radio.

Er waait een zacht windje in de provincie, maar die neemt vanmiddag verder in kracht af. In combinatie met het waterige zonnetje dat op steeds meer plekken schijnt krijgen we dus echt lekker winterweer.

Morgen

Het weerbeeld van morgen lijkt erg op dat van vandaag. Ook aankomende nacht kan er plaatselijk een winterse bui vallen, waardoor er ook morgenochtend kans is op gladheid. Ook is er morgen weer ruimte voor een zonnetje en staat er vooral 's middags weinig wind.

De komende dagen blijft dat weerbeeld zo'n beetje aanhouden. Hier en daar een winterse bui, maar verder kalm winterweer. Volgende week gaat de temperatuur in een keer hard omhoog. Naar verwachting wordt het dan zo'n tien tot elf graden: bijna lenteachtig dus.