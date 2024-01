LUMC zoekt moeders in regio Haarlem die gebruik maakten van zaaddonorbank

Het Leids Universitair Medisch Centrum is op zoek naar vrouwen die zwanger zijn geworden met hulp van een zaaddonor, onder meer in de regio Haarlem. Ook nakomelingen kunnen zich voor meer informatie melden. Het archief van de in 2004 opgeheven zaaddonorbank blijkt onvolledig. Negen donoren hebben veel meer nakomelingen verwekt dan is toegestaan.

Het LUMC schrijft dat uit analyse van het archief blijkt dat de registratie van 80 nakomelingen van zaaddonoren ontbreekt. Daardoor is niet duidelijk wie de donor is geweest. Verder blijkt dat met zaad van negen donoren meer dan 25 nakomelingen zijn verwekt. Dat is tegen de richtlijnen. Een donor blijkt zelfs 90 nakomelingen te hebben.

Postcodes 2000 tot 3000

In de periode van 1977 tot 2004 zijn er met hulp van kunstmatige inseminatie in totaal 1141 kinderen verwekt met zaad uit de donorbank van het LUMC. Van de 80 nakomelingen van wie de donor onbekend is, heeft het ziekenhuis geen gegevens. Wel zijn de postcodegebieden waar de moeders destijds woonden, bekend. Het gaat om postcodes 2000 tot en met 3000. Dat is het westen van het land, grofweg van Haarlem tot Rotterdam.

Om het risico op erfelijke afwijkingen te verlagen, mag een spermadonor sinds 1992 maximaal 25 kinderen verwekken. Bij een hoger aantal wordt de kans te groot dat afstammelingen van dezelfde donor samen kinderen krijgen, dat zou tot inteelt leiden.

Anonieme donor

De problemen met het archief kwamen aan het licht toen nakomelingen meer informatie over hun donor zochten. Donorkinderen kunnen via de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting contact zoeken met de donor. Die kan er overigens voor kiezen om anoniem te blijven.

Omdat ook de moeders en kinderen het recht op 'niet weten' hebben, doet het LUMC een landelijke oproep aan moeders en kinderen om zich te melden, als ze dat willen.

Het ziekenhuis schrijft daarin: "Het LUMC realiseert zich dat ouders, nakomelingen en donoren nu worden geconfronteerd met onrust en onzekerheid. De betrokkenen moeten een moeilijke en emotioneel belastende keuze maken om wel of geen verzoek tot informatie bij het LUMC in te dienen. Welgemeende excuses zijn daarom, ook na zoveel jaar, op zijn plek. Het LUMC zal zijn uiterste best doen om moeders en/of nakomelingen zo goed mogelijk van informatie te voorzien."