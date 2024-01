Einde EK voor handballer Samir Benghanem na zware knieblessure

Handballer Samir Benghanem heeft een zware knieblessure en ligt er minimaal negen maanden uit. De cirkelspeler van het Nederlands team viel maandagavond uit met een pijnlijke knie in de nipt verloren EK-wedstrijd tegen titelhouder Zweden. In clubverband komt Benghamen uit voor Aalsmeer.

Benghanem was tegen Zweden één van de aanjagers bij Oranje. Het Nederlandse team vocht tot de laatste minuut voor de overwinning, maar verloor nipt met 29-28 van Zweden.

Brancard

De 30-jarige handballer kwam in de tweede helft ongelukkig op zijn knie terecht. Hij moest per brancard het veld in Mannheim verlaten. De international speelde al met een verband om zijn hoofd. Dat was het gevolg van een harde botsing in de vorige wedstrijd tegen Bosnië afgelopen zaterdag.

De handballers van bondscoach Staffan Olsson beginnen in Hamburg aan de hoofdronde met een wedstrijd tegen regerend wereldkampioen Denemarken. Daarna volgen nog duels met Noorwegen, Slovenië en Portugal. De eerste twee uit de poule plaatsen zich voor de halve finales.