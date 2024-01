De Peiling: mijn streekproduct zou erkend en beschermd moeten worden

De Limburgse vlaai is sinds deze week officieel erkend door de Europese Unie als beschermd streekproduct. Die status betekent een extra bescherming tegen namaak, want nu mag deze lekkernij alleen nog als Limburgse vlaai verkocht worden als 'ie ook echt op Limburgse bodem gebakken is. In de Peiling vragen wij vandaag: welk product uit jouw buurt verdient de officiële status van streekproduct ook?