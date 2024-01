Bestuurder canta weigert blaastest na landing in sloot

Een bestuurder van een canta weigerde een blaastest te doen, nadat hij vannacht in een sloot belandde bij de Hoofdweg in Kudelstaart. De man is meegenomen naar het politiebureau, terwijl zijn passagier naar het ziekenhuis werd gebracht.

Gehandicaptenvoertuig kwam in de sloot terecht - Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

De gehandicaptenauto reed rond 00.45 uur over de Hoofdweg in Kudelstaart. Toen de auto over een besneeuwde verkeersdrempel reed, verloor de bestuurder de controle over het stuur. Daardoor belandde de auto in de sloot, vertelt een politiewoordvoerder aan NH. Tekst gaat verder onder kaartje van de Hoofdweg in Kudelstaart bij kruispunt Bilderdam.

Bij die klap raakte de passagier van de bestuurder dusdanig gewond dat die naar het ziekenhuis werd gebracht. Hoe het nu met de bijrijder gaat, is onbekend. Alcohol Zowel politie als ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder werd gevraagd een blaastest te doen, maar weigerde daaraan mee te werken. Op het politiebureau is alsnog gecontroleerd of hij alcohol had gedronken, vertelt de woordvoerder. Over de uitslag van die test doet hij daarentegen geen uitspraak.