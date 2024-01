Brug tussen Wormerveer en Krommenie opnieuw dicht voor verkeer

De Vaartbrug tussen Krommenie en Wormerveer is net weer open, maar sluit vanaf vandaag de aankomende vier dagen om testen uit te voeren. Dit is om te kijken of de brug weer opnieuw voor de scheepvaart in gebruik genomen kan worden. Automobilisten moeten daarom omrijden via de provinciale weg. Fietsers en Voetgangers kunnen over de tijdelijke pontonbrug.