Spekgladde ochtend: sneeuw en gladheid zorgen voor meerdere ongelukken

Op verschillende plekken in de provincie zijn vannacht en vanmorgen ongelukken gebeurd door de gladheid. Verschillende automobilisten kwamen in de problemen en vlogen bijvoorbeeld uit de bocht, of kwamen in de sloot terecht.

Foto: VLN Nieuws

Zo raakte vanmorgen om 9.00 uur in De Kwakel een auto van de weg op de Randweg. Volgens getuigen ontbrak van de bestuurder elk spoor: die was iets verderop zelf een kraan gaan regelen zodat zijn auto uit de sloot getakeld kon worden. Die bestuurder raakte niet gewond. In Kudelstaart kwam een Canta in de sloot terecht. Volgens getuigen is de bestuurder van dat wagentje aangehouden. Ook in Bergen belandde vanmorgen een auto in de sloot door de verraderlijke gladheid. In Zwanenburg klapte een auto vannacht rond 1.15 uur op een hek. De politie had het volgens een fotograaf te druk om op dat moment langs te komen, en laat de situatie aan een bergingsdienst over. Tekst gaat verder onder de foto

Auto uit de bocht in Zwanenburg - Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Ook in de regio Haarlem gebeurden vannacht meerdere kleine ongelukken. Een auto botste in Zandvoort bijvoorbeeld hard op een boom. Volgens getuigen reed de auto 'gewoon' rechtdoor maar kwam deze ineens in een slip terecht, vermoedelijk door de gladheid. De auto knalde hard tegen de boom, maar de bestuurder bleef ongedeerd. In Vijfhuizen knalde een automobilist hard op een verkeerslicht nadat hij de macht over het stuur was verloren. Ook in Hoofddorp was het glad: daar botste een automobilist op een voertuig van de handhaving.

Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot