Eerste sneeuw van 2024 in West-Friesland, winterse taferelen en glibberen op de wegen

West-Friesland is vanmorgen wakker geworden in het eerste sneeuwlandschap van 2024. Gisteravond dwarrelden de eerste sneeuwvlokken naar beneden, wat voor mooie taferelen zorgt. De sneeuwval zorgde echter ook voor gevaarlijke situaties op de weg. Voetgangers en bestuurders moesten daarom extra voorzichtig zijn.

Besneeuwde weilanden, de eerste stappen op een vers gevallen sneeuwdek: de vlokken die gisteravond naar beneden kwamen zorgen voor een prachtig uitzicht over het West-Friese landschap. In de fotoreportage hieronder kun je zien hoeveel sneeuw er de afgelopen uren in de regio is gevallen en dat levert mooie beelden op.

Vooral in het westelijke gedeelte van de regio is er vanmorgen een dik pak sneeuw bij gekomen. Later volgde ook de oostelijke zijde, al lijkt de winterse neerslag daar sneller te smelten. In de gemeente Hoorn moesten weggebruikers hun snelheid aanpassen om glibberen te voorkomen. Op de Provincialeweg werd er niet harder dan 30 kilometer per uur gereden.

