Tegenstanders verbouwing spiegelvijver Laren treffen gemeente in rechtbank

In de rechtbank van Utrecht doen de tegenstanders van de verbouwing van de bekende spiegelvijver in Laren opnieuw een poging om de verbouwing tegen te gaan. Nadat hun petitie met ruim 2.200 handtekeningen door de gemeente naast zich neer werd gelegd, stappen de initiatiefnemers naar de rechter.

Het grootste onderdeel van dit project moet de zomer van dit jaar klaar zijn: spiegelvijver de Coeswaerde op de Brink moet veranderen in een zogenoemde 'natuurlijke vijver' , zodat die overtollig water kan opvangen wat uiteindelijk weer moet wegvloeien via de taluds aan de rand.

Het zijn Jeroen Ten Kroode en Maria Klingenberg, ondersteund door een viertal medestanders, die als tegenstanders woensdagmiddag het woord doen in Utrecht. De gemeente heeft een juridisch team van vier personen naar de Domstad gestuurd, waarvan twee die betrokken zijn bij het project Laren Regenklaar. De gemeente Laren wil namelijk in februari beginnen met het uitgraven van de bekende spiegelvijver op de Brink, de Coeswaerde. Dit ziet het duo absoluut niet zitten.

In de rechtbank doet vooral Ten Kroode het woord, ondersteund door Klingenberg. Wat de tegenstanders vooral aan het hart gaat is de aantasting van het bekende en beschermde dorpsgezicht van Laren. "Het gaat om onze verknochtheid aan het dorp", zo begint Ten Kroode. "Het is een mooi en beschermd dorpsgezicht wat wij graag willen behouden. Dat wordt op een onherstelbare manier aangetast en ik wil mij inzetten dat te behouden."

De petitie werd ruim 2.200 keer ondertekend en overhandigd , maar de gemeente besloot uiteindelijk de petitie naast zich neer te leggen . De aanleg van deze nieuwe vijver is in hun ogen simpelweg te belangrijk. Een rechtszaak was dus onvermijdelijk.

Ook noemt de tegenpartij de inzet van welstandscommissies opvallend. Laren heeft namelijk haar eigen welstandscommissie MooiSticht, die al jaren actief is in het dorp. Deze gaf een negatief advies. Maar de voorheen verantwoordelijke wethouder heeft een andere welstandscommissie uit Alkmaar ook advies laten doen. Die viel positiever uit, 'zodat er geshopt kon worden', zo stellen de tegenstanders. De welstandscommissie uit Alkmaar zou bovendien geen binding hebben met het dorp.

Maar volgens het juridische team van de gemeente zijn ze deskundig en bekwaam genoeg voor een oordeel en dat MooiSticht zelf aangaf een 'second opinion' te willen.

Waterberging, vijver of 'riooloverstort?'

Ook stellen de tegenstanders dat het onduidelijk is of het gaat om een waterberging, vijver of 'nog erger: een riooloverstort.' "Er wordt gesproken over een 'natuurlijke vijver', maar dit lijkt een behangetje over wat het eigenlijk is: een waterberging." Volgen de tegenstanders zou door de betiteling als vijver de aanvraag van de vergunning niet meer kloppen en bewoners op het verkeerde been worden gezet. "Mensen zullen minder hard aanslaan op vergunning voor vijver op brink dan op eentje met een waterberging op brink."

Het team van de gemeente stelt echter dat in het lange participatietraject er aan de voorkant duidelijk genoeg is gecommuniceerd dat het om een waterberging gaat. Daarbij wordt het water opgevangen in de vijver en dan is het automatisch ook een waterberging, aldus het team van de gemeente.

Ten Kroode en Klingenberg vrezen ook de mogelijkheid dat de opvangvijver gaat dienen als een mogelijke 'riooloverstort.' Dat wanneer de riolering het overtollige regenwater niet meer aankan de inhoud van het riool terechtkomt in de nieuwe vijver. Ook dit ontkent het team van de gemeente.

Nut en noodzaak

Als laatste merken Ten Kroode en Klingenberg op dat de buien die deze maatregel moeten opvallen voor 60 mm regenval gaan. "Die buiten vallen eens in de honderd jaar. Dat die morgen of over twee maanden komen is behoorlijk klein. Hij kan morgen vallen, maar de staatsloterij ook." Maria Klingenberg voegt eraan toe. "Kortom, wij zien het nut en de noodzaak niet.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.