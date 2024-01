Vijfde explosie bij flat aan de Vincent van Goghlaan in Haarlem

Bij een flatwoning aan de Vincent van Goghlaan in Haarlem-Oost is vannacht voor de vijfde keer in een maand tijd een explosief afgegaan. Het is nog onduidelijk om wat voor explosief het gaat.

Even na 1.00 uur vannacht klinkt er weer een harde knal aan de achterzijde van de flat aan de Vincent van Goghlaan. Weer, want het is al de vijfde keer in een paar weken tijd. Eerder was het ook al het geval op eerste kerstdag, tweede kerstdag, 2 januari en 10 januari.

Harde knal met lichtflitsen

De politie is vannacht snel ter plaatse en doet onderzoek naar het soort explosief. "Het is nog niet duidelijk of het om vuurwerk gaat, alle resten zijn verbrand", vertelt een woordvoerder. "Daar komt waarschijnlijk nog extra onderzoek naar. Een getuige hoorde een harde knal en zag daarbij ook lichtflitsen."

Gewond aan hand

Uit camerabeelden blijkt dat de verdachte een beetje onhandig te werk is gegaan. "Hij is mogelijk gewond geraakt aan zijn hand. Het explosief ging namelijk al af toen hij het in zijn hand had", aldus de politiewoordvoerder.

Tekst loopt door na de foto.