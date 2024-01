Reeks nachtelijke ongelukken in Haarlemmermeer door gladheid

Gladheid door sneeuw en ijzel zorgde vannacht voor meerdere ongelukken in Haarlemmermeer. De materiële schade is groot, maar er raakte gelukkig niemand gewond.

Auto tegen hek in Zwanenburg - Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

De politie laat aan NH weten een drukke nacht achter de rug te hebben. “Door de sneeuw en gladheid zijn er vannacht veel ongelukken gebeurd.” Het eerste ongeluk gebeurde om 1.15 uur aan de Kinheim in Zwanenburg. Een automobilist raakte daar de macht over het stuur kwijt, vloog uit de bocht en reed tegen twee hekken van een bouwterrein. De voorkant van de auto raakte zwaar beschadigd. Het voertuig is even later weggesleept.

Ongeluk in Hoofddorp door gladheid Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Ongeluk in Hoofddorp door gladheid Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Ongeluk in Hoofddorp door gladheid Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Daarna ging het om 3.20 uur mis op de Hoeksteen in Hoofddorp. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar in een bocht. Het gaat onder andere om een handhavingswagen van Schiphol. Beide auto's raakten zwaar beschadigd aan de voorkant. Omdat brokstukken over de hele weg verspreid lagen, was de weg een tijd lang onbegaanbaar. Uiteindelijk zijn de brokstukken opgeruimd en de voertuigen weggesleept.

Ongeluk Driemerenweg Vijfhuizen - Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Om 4.40 uur ging het vannacht ook mis op de Driemerenweg in Vijfhuizen. Een automobilist raakte daar door de gladheid de macht over het stuur kwijt bij het afslaan. De auto raakte in een spin en botste uiteindelijk tegen een verkeerslicht aan. Die hangt er nu scheef bij en de auto heeft flinke schade aan de zijkant.

Auto in sloot in Hoofddorp Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Auto in sloot in Hoofddorp Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Ook vanochtend is het gevaar nog niet geweken. Rond half tien raakte een auto langs de Airborne Avenue in Hoofddorp in de slip. De auto belandde ondersteboven in een sloot. De bestuurder raakte niet gewond.