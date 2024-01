Puinhoop op het spoor door meerdere wisselstoringen, wegen nu al druk

Het belooft een drukke spits te worden op zowel de wegen als het spoor, onder andere door de sneeuwval van vannacht. Een wisselstoring in de randstad zorgt ervoor dat er bijna geen treinen van en naar Hilversum rijden, en op de A7 is het nu al aansluiten in de file.

De mensen die richting de provincie moeten vangen bot op de A4 richting Amsterdam, want tot en met Hoofddorp-Zuid staat er nu al een pittige file met lange vertraging. Volgens de ANWB is er daar niets speciaals gebeurd, maar rijdt het verkeer over de hele snelweg langzaam omdat het er glad is. Ook op de A2 van Utrecht richting Amsterdam sluit je aan in een lange file.

Een wisselstoring zorgt ervoor dat er weinig treinen rijden van en naar Hilversum, maar ook mensen die richting Schiphol of Leiden moeten, kunnen beter hun reisplanner even checken. Volgens de NS gaan er op het traject tussen Almere, Amsterdam-Zuid en Schiphol geen intercity's vanwege een wisselstoring. Naar verwachting zullen de meeste treinen na de ochtendspits weer normaal rijden.

Code geel

Het KNMI heeft voor vanochtend code geel afgegeven in verband met de verwachte gladheid. Hoewel in onze provincie lang niet zo veel sneeuw is gevallen als elders in het land, zorgen de lage temperaturen in combinatie met de sneeuw ervoor dat het zomaar eens glad kan zijn op de weg.

Rijkswaterstaat heeft vannacht zo'n 8.6 miljoen kilo zout gestrooid om de gladheid tegen te gaan, maar dat heeft dus niet overal geholpen.