Angst voor komst jonge asielzoekers in Aerdenhout: "Moeten we ons huis nu extra beveiligen?"

De angst dat jonge asielzoekers de buurt onveilig gaan maken, zit diep bij een groep Aerdenhouters. Ze vragen zich af waar het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) op baseert dat de opvang in het villadorp een succes zal worden. Ze vinden de maatregelen die zijn getroffen om de huisvesting van maximaal dertig alleenstaande vluchtelingen soepel te laten verlopen niet concreet genoeg.

Foto: De pastorie naast de Antoniuskerk in Aerdenhout. Fred Segaar/NH Media

De asielzoekers, in de leeftijd van dertien tot achttien jaar, zijn afkomstig uit onder meer Syrië, Soedan, Afghanistan en Eritrea. Ze krijgen onderdak in twee gebouwtjes rond de Heilige Antoniuskerk, waaronder de pastorie. De gemeente Bloemendaal (waar Aerdenhout onder valt), het COA en het parochiebestuur hebben hierover overeenstemming bereikt. Sportclubs Op de plek waar de pubers straks worden opgevangen, de Antoniuskerk, deed het COA gisteravond alle moeite de 150 belangstellenden ervan te overtuigen dat de opvang zodanig is georganiseerd dat omwonenden over vijf jaar (voor zolang geldt de overeenkomst) kunnen zeggen dat ze er geen last van hebben gehad. De jongens gaan naar internationale schakelklassen, worden permanent begeleid in hun ontwikkeling, zullen na school worden vermaakt en zeker ook aansluiting vinden bij sportclubs. Het COA heeft met hetzelfde bijltje gehakt in onder meer Driehuis en daar goede ervaringen opgedaan, aldus een woordvoerder. Bovendien, ‘hoogstwaarschijnlijk’ zullen er geen zogeheten ‘veiligelanders’ tussen zitten. Deze asielzoekers uit relatief veilige landen die in en rond opvangcentra procentueel gezien verantwoordelijk zijn voor de meeste overlast.

"Geef ze alsjeblieft geen fatbikes" Bezorgde bewoner tijdens bijeenkomst over huisvesting asielzoekers in Aerdenhout

Alles goed en wel, vond een deel van het publiek, maar de opvang van asielzoekers in Driehuis is alle behalve vlekkeloos verlopen. Ook is het maar af te wachten of de jongens naar school kunnen: de meeste zitten vol. En veel sportclubs in Aerdenhout hebben een ledenstop. ''We zijn zeer bezorgd'', zei een oudere vrouw tegen wethouder Nico Heijink. "Wij wonen in een laan waar de mensen zich heel vrij bewegen. Onze hekken zijn niet afgesloten en ik laat de keukendeur gewoon openstaan. Raadt u ons aan ons huis extra te beveiligen?" Een man die de zorg van zijn dorpsgenoot deelde, vroeg de sprekers van het COA de jonge asielzoekers ‘alsjeblieft geen fatbikes te geven’, juist nu ze net een beetje van dat probleem af lijken te zijn in Bloemendaal.

"Het is de gemeente en het COA er alleen maar om te doen te kunnen zeggen dat de opvang een succes is" Bezorgde bewoner tijdens bijeenkomst over huisvesting asielzoekers in Aerdenhout

De gemoederen liepen het hoogst op toen een man het COA en de gemeente vroeg of er een mogelijkheid bestaat dat het contract tussen beide partijen kan worden verbroken als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als zich incidenten voordoen waar de asielzoekers bij betrokken zijn. "Daarbij willen wij niet afhankelijk zijn van jullie (COA en gemeente, red.) inschatting, want het is jullie alleen maar te doen de vijf jaar uit te zitten zodat jullie kunnen zeggen dat het zo’n succes is geweest. Het gaat erom dat er actie wordt ondernomen als wíj vinden dat het uit de hand loopt!" Wethouder Heijink antwoordde dat hij zich in dat geval de volgende dag meteen op het gemeentehuis kan melden. Daarmee had hij het vertrouwen van de man niet gewonnen.

''Bloemendaal heeft een mooie historie als het gaat om het opvangen van vluchtelingen. Daar hebben we geen spreidingswet voor nodig'' Bewoner van Aerdenhout tijdens bijeenkomst over huisvesting asielzoekers

Het aantal sprekers dat overlast vreest hield overigens gelijke tred met de mensen die de opvang een kans willen geven. "Bloemendaal heeft een mooie historie op dit gebied", zei iemand. "Op meerdere plekken hebben we in de loop der tijd asielzoekers gehuisvest. Dat moet ook in Aerdenhout kunnen. Daar hebben wij geen spreidingswet voor nodig." Hij kreeg van meerdere kanten bijval. "Laten we onze schouders eronder zetten, laten we ons aanmelden als vrijwilliger", riep een vrouw. De asielzoekers komen in de tweede helft van dit jaar. Eerst moeten de gebouwtjes rond de Antoniuskerk worden verbouwd.