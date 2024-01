Amsterdamse nachtclub De School nu officieel dicht, het grote opruimen kan beginnen

De stadreinigers hadden deze ochtend hun handen vol aan de enorme troep op straat voor club De School in Amsterdam-West. Na acht jaar verlaat De School het oude hts-gebouw. Afgelopen weekend stonden bezoekers urenlang in de rij om van het laatste afsluitweekend te kunnen genieten. En zelfs vanochtend namen mensen nog afscheid. "Ik ga de mensen, het samenkomen en de sfeer missen", vertelde een van de laatste bezoekers deze ochtend aan AT5.

Naast gedeelde herinneringen die werden opgehaald, gaven veel bezoekers aan de unieke club te gaan missen. "Het is bijna onbeschrijflijk, het is hier een soort Berlijn." Een ander vertelt: "Ik weet nog dat ik hier de eerste keer heen ging op een zondag. Ik ging met een groepje dat ik nog niet zo goed kende, inmiddels zijn dat mijn beste vrienden en toen heb ik mijn vriend leren kennen."

"Blij dat het de laatste keer is geweest, het is iedere zaterdag bal!"

Toch denkt niet iedereen daar zo over. Een werknemer van de stadsreiniging vertelt tijdens het opruimen: "Blij dat het de laatste keer is geweest, het is iedere zaterdag bal! Zelf ben ik nog nooit binnen geweest en dat wil ik ook niet, want het is mijn muziek ook niet: dat boem, boem, boem."

Een bezoeker die vandaag bij de laatste uurtjes aanwezig is, gaat het daarentegen wel echt missen. "Ik was er op vrijdag, zaterdag en zondag een keer", vertelt ze. "Het wordt zeker emotioneel, de laatste sets zijn ook van vrienden die ook artiesten zijn. Ook zijn er veel vriendengroepen op de dansvloer, het is heel mooi om dit zo samen te doen."