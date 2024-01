Edammer Calvin Raatsie verruilt het doel van FC Utrecht tijdelijk voor Roda JC in Kerkrade

Sinds zijn overstap van Ajax naar Utrecht, anderhalf jaar geleden, keepte de doelman van Jong Oranje alleen voor het beloftenteam van de Utrechters. Bij het eerste elftal krijgt de Griek Vasilis Barkas dit seizoen de voorkeur en heeft hij ook nog concurrentie van Mattijs Branderhorst.

"Voor Calvin en zijn ontwikkeling is de kans wekelijks speelminuten te maken in een eerste elftal bijzonder waardevol", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht. "Dat maakt dat we positief staan tegenover deze tijdelijke overgang. We wensen Calvin een goede tweede seizoenshelft toe in Kerkrade en verwelkomen hem na deze jaargang weer in Utrecht." Het contract van Raatsie bij FC Utrecht loopt tot de zomer van 2025.

Iets meer dan een jaar geleden zocht NH Sport de talentvolle Raatsie en Tom de Graaf op tijdens een keeperstraining bij EV in Edam.