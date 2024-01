Studenten vragen op Blue Monday aandacht voor mentale gezondheid: "Je bent niet alleen"

"Er hangt een groot taboe op mentale gezondheid, terwijl het juist zo belangrijk is." Om aandacht te vragen voor mentale gezondheid lopen 180 studenten in Amsterdam de Blue Monday Run in het Vondelpark. Blue Monday is de meest deprimerende dag van het jaar. Om deze dag toch goed door te komen, lopen de studenten 5 of 10 kilometer hard en wordt er geld opgehaald voor Stichting Mind. nhmedia bluemonday mentalegezondheid studenten