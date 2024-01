Alkmaarse wijk in schok na derde explosie op gezinswoning

Bij omwonenden van de gezinswoning aan Olieslagerstraat zit de schrik er goed in. Vorige week ging bij dezelfde woning drie keer een explosief af waarop de burgemeester besloot het huis te sluiten. De bewoners wonen noodgedwongen ergens anders.

"Ik woon hier al ruim veertig jaar, en het is wel heel raar wat hier gebeurt", vertelt een buurtbewoner geschrokken. Een andere omwonende lag al in bed toen ze weer een knal hoorde. "Bij de derde explosie lag ik in bed. Mijn man was nog beneden en rende op zijn sokken naar buiten. Ik hoorde iemand in de steeg naast ons huis wegrennen", vertelt ze aan NH. "Mijn man zag daar een andere jongen achteraan rennen toen hij naar buiten ging. Hij probeerde hem te pakken, maar was net te laat."

"Voor de zekerheid heb ik twee brandblussers in de gang staan" Omwonende van de Alkmaarse Olieslagerstraat

Na de derde explosie kwam volgens de hele straat naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Het gezin dat in het huis woonde, is volgens een van de buurtbewoners enorm geschrokken: "Ze hebben een groot gezin en weten niet waarom de explosies op hun huis gericht zijn. Voor de zekerheid heb ik twee brandblussers in de hal staan mocht het weer gebeuren."

