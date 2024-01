Moet er volgende maand strenger worden opgetreden bij blokkade A10? "We doen het toch"

De Amsterdamse politiek buigt zich deze week over de plannen van Extinction Rebellion om volgende maand opnieuw de A10 te blokkeren. De VVD heeft voor aankomende donderdag een spoeddebat aangevraagd, omdat zij wil dat er de volgende keer strenger wordt opgetreden. Toch lijkt dat de klimaatactivisten weinig te deren: "We gaan het toch doen, net zolang tot ING stopt."

Op 30 december wisten honderden klimaatactivisten de A10 Zuid ter hoogte van de Amstelveenseweg urenlang te blokkeren. Ondanks een verbod greep de politie urenlang niet in en dat moet anders, vindt VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants.

De politie mag wat hem betreft de volgende keer 'iets strenger' optreden. "Voorkom dat demonstranten daar als hockeymoeders langs de vangrail staan, zorg dat ze niet zelf met auto's de weg kunnen afzetten en voer demonstranten die toch de weg oplopen sneller af."

Toch peinst Extinction Rebellion er niet over om de plannen aan te passen. "Voor ons is het een heel belangrijke plek", aldus Niels Moek van Extinction Rebellion. "Het is een plek die heel goed de urgentie weergeeft van de crisis waar we inzitten. De ING blijft fossiele projecten financieren, dus we blijven op de A10 staan."

"Levensgevaarlijke situatie"

De honderden demonstranten konden de A10 betreden, nadat Rijkswaterstaat zich genoodzaakt zag de weg af te kruisen. Dit gebeurde volgens de politie nadat een groep van zo'n 20 demonstranten even verderop de snelweg was opgelopen. Het zorgde volgens de politie voor een levensgevaarlijke situatie.

Toch verliep de vorige demonstratie volgens Extinction Rebellion 'volstrekt veilig en verantwoord'. "Het is allemaal op de minuut goed gegaan. Er was goede communicatie en strak georganiseerd. Dus het was heel veilig", aldus Moek. "Natuurlijk zitten er risico's aan, maar de kleine risico's die eraan zitten nemen wij voor lief."

Wijnants: "Op zich is er niemand gewond geraakt, maar dat scheelde niet veel. Ze zijn daar een snelweg opgelopen met rijdende auto's die daar 100 rijden. Dat is levensgevaarlijk en dat moet je gewoon niet doen. En dat mag ook niet. Dus houd je aan de wet en ga op het veldje ernaast staan. Dat kan gewoon, maar ga niet die weg op."

Vredig beëindigen

De politie verklaarde eerder dat er niet eerder werd ingegrepen, omdat de intentie was om de blokkade vredig te beëindigen. In totaal werden zo'n 400 mensen aangehouden, die kort daarna zonder boete of identiteitscontrole werden vrijgelaten. Degenen die als eersten de snelweg opliepen en waardoor Rijkswaterstaat de weg moest afsluiten, worden wel door justitie vervolgd.

De volgende demonstratie van Extinction Rebellion is gepland op 24 februari.