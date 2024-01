Meer sneeuw op komst, plaatselijk enkele centimeters

Het laagje sneeuw in onze provincie blijft nog tot morgenochtend liggen. Wie graag een sneeuwpop maken heeft morgenochtend de meeste kans, maar dat laagje winterse neerslag zal in de middag verdwijnen. Ook zal de hoeveelheid sneeuw van plaats tot plaats verschillen.

De sneeuw die komende nacht wordt verwacht zal morgenochtend wat langer blijven liggen. Morgenochtend vallen nog enkele buien. Liefhebbers die een sneeuwpop willen maken hebben morgenochtend de meeste kans, maar de sneeuw zal in de middag verdwijnen. In de middag wordt het droog en breekt de zon af en toe door.

De winterse neerslag trekt vanavond nog over Noord-Holland. Door de sneeuw en hagel kan het plaatselijk glad worden. "Plaatselijk is er kans op een laagje sneeuw van enkele centimeters", zegt weerman Jan Visser.

