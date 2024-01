Haarlemmer Freek van der Ham (18) bestormt de schaatstop na successen op NK allround

De 18-jarige Freek van der Ham heeft een bijzonder succesvolle NK allround bij de junioren achter de rug. Niet alleen zette hij meerdere persoonlijke records (PR) neer, hij was ook de winnaar op de 3000 meter en 5000 meter. Dat betekent dat hij binnenkort naar Japan mag afreizen voor de World Cups en de WK allround.

Freek van der Ham op het NK allround junioren in Heerenveen - Foto: Thomas Waanders - TalentNED

Freek reed namens Team TalentNED afgelopen weekend de NK allround in Thialf, Heerenveen. Daar won hij de drie kilometer met een PR en de vijf kilometer en pakte hij de zilveren plak met een PR op de anderhalve kilometer. Op de 500 meter werd hij vijftiende, maar wel met een PR. "Ik ben ten eerste waanzinnig trots dat het is gelukt", blikt de Haarlemse Freek terug bij NH. "Hier is namelijk best wel veel werk aan vooraf gegaan. Ik heb de afgelopen maanden veel getraind en veel geleerd." Wat er dan precies is veranderd? "Ik heb vooral op het mentale gedeelte veel stappen gezet. Bijvoorbeeld het kalm houden van mijn gedachtes en me niet gek laten maken. Maar ook durven te winnen." Leren om te winnen Dat laatste zat er nog niet van nature in bij de schaatser die bij IJsclub Haarlem zijn eerste rondjes op het ijs reed. Hij legt uit hoe je dat dan doet, leren om te winnen. "Dat is een combinatie van een aantal dingen. Het is met de juiste mensen praten en trainen. Ook moet je zoveel trainen dat je denkt dat je de motor en het lichaam hebt om te kúnnen winnen. Je moet de knop omzetten: niet maar kijken waar het schip strandt, maar denken: 'Nu wil ik winnen.'" Dat was dit weekend ook de sleutel, denkt Freek zelf. "Ik wilde heel graag winnen. Sinds september heb ik laten zien dat ik in vorm ben en dat ik het eventueel zou kunnen. Ik ging met veel zelfvertrouwen naar de NK allround."

Freek woont op dit moment in Enschede, in een huis van zijn team TalentNED. Hij woont daar samen met elf andere schaatsers en vijf mountainbikers. Ze doen alles samen: trainen, eten en ook leren voor zichzelf te zorgen. "TalentNED is een soort tussenstap om je voor te bereiden op een zelfstandig leven. We leren om op onze eigen benen te staan. Als je niet je eigen wasje kan draaien of eten kan koken, wordt het lastig voor je." De schaatser is namelijk nog geen prof, maar zit er wel dicht tegenaan. Om de laatste stap te zetten, heeft hij in december ook besloten om zich uit te schrijven voor zijn studie bedrijfskunde. "Het was niet meer te combineren. De keuze om te stoppen deed ik puur voor de topsport. Ik merkte dat ik een stuk meer rust kreeg toen ik eenmaal was gestopt, ik kon veel meer met mijn hoofd bij het schaatsen zijn. Uiteindelijk is het de juiste keuze geweest. Ik kan nu beter voor mijn materiaal zorgen en ook meer ontspanning pakken." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Thomas Waanders - TalentNED

Vanwege zijn goede prestaties mag Freek naar de World Cup-wedstrijden (op 3 en 4 februari) en de WK voor Junioren op de langebaan in Japan (van 9 t/m 11 februari). Freek heeft nog nooit zover moeten reizen voor zijn sport: "Het verste tot nu toe was Italië in december." De schaatsers van TeamNED vertrekken over anderhalve week, maar beginnen eerder al met voorbereiden op de lange reis. "We hebben een heel protocol gekregen van de KNSB (de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond). Vijf dagen van tevoren beginnen we al met eerder naar bed gaan en eerder opstaan. We passen ons trainingsritme ook aan, zodat we niet worden overvallen door de jetlag." Hij verwacht vooral op het WK pittige concurrentie. "Sigurd Henriksen uit Noorwegen heeft al met de senioren meegereden, maar doet nu weer mee aan het WK voor junioren. De Canadezen doen ook mee, die waren er in Italië niet bij. Het wordt pittig."