Woningnet zegt 'sorry' voor problemen op site, maar: "Wel blijven reageren"

En laat juist nu dat een grote steen des aanstoots zijn voor Marieke Geleijnse. Al jaren staat ze ingeschreven, heeft ook in het nieuwe puntensysteem veel punten opgespaard en is na drie jaar samenwonen met haar ex, ná hun relatiebreuk, wel toe aan een eigen plek.



"Waarschijnlijk maak ik veel kans op een woninkje in De Pijp, maar er komen nu ook nieuwbouwwoningen vrij in de Houthavens. Daar wil ik het liefst voor gaan, maar ik weet niet hoe kansrijk ik daar ben. Je moet heel strategisch reageren, want je wilt niet weer zoekpunten kwijtraken voor een woning die het uiteindelijk toch niet voor je is en die je afwijst", zegt zij over de telefoon.