Razendsnel duizenden euro's opgehaald om Hilversumse scouting uit de brand te helpen

Het clubgebouw van de scoutinggroep midden in een bos aan de rand van Hilversum vloog zaterdagnacht in brand. Een triest einde van wat voor de scoutinggroep een feestelijke dag was. "We hadden eerder op de dag onze traditionele boerenkoolfuif, de start van het seizoen waar de hele groep aanwezig was van jong tot oud", zegt woordvoerder Rozemarijn Vissers. "Maar een paar uur nadat de laatste vertrok stond het gebouw in brand, voor ons als club echt een drama."

"Het gebouw zelf is verzekerd en dat zullen we met de club wel weer opbouwen, maar veel van onze spullen waren niet verzekerd. Die tenten bijvoorbeeld, die zijn het verzekeren niet meer waard omdat ze al ouder zijn, maar waren wel gewoon nog bruikbaar. Dat moeten we straks allemaal nieuw gaan kopen. Daar hebben we keihard geld voor nodig."

Het gebouw staat na de brand nog overeind, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Binnen is de club alles kwijt, zoals bijvoorbeeld de tenten waarmee het hele jaar door gekampeerd wordt.

Veel hulp

De gestarte inzamelingsactie gaat als een tierelier. "Het bedrag stijgt heel hard. Elke keer als ik de pagina ververs is er wel weer honderd euro bij gekomen", zegt Vissers verrast. "Dat is natuurlijk geweldig om te zien. We krijgen heel veel steun. Van mensen op de club, maar ook door vrienden, familie, collega's van onze leden en andere scoutinggroepen. Dat is echt hartverwarmend en geeft ons ook het vertrouwen dat we er weer bovenop komen."

Het is extra zuur dat de brand juist uitbreekt aan de start van het seizoen, maar ook dat lijkt opgelost te worden. "We hebben van veel Hilversumse scoutinggroepen al hulp aangeboden gekregen en bijvoorbeeld aangeboden gekregen dat we op hun locatie wat kunnen doen. Maar ook groepen die nog spullen over hebben en ons dat aanbieden. Daar zijn we ontzettend blij mee. We gaan nu kijken hoe we dat allemaal vorm kunnen geven."

Waar de brand zaterdagnacht door ontstaan is, is nog altijd niet bekend. Deze week wordt er nog verder onderzoek gedaan.