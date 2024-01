Ria stuurt hemelpost naar haar overleden man Jan: "Heerlijk van je af schrijven"

Post versturen naar de hemel. Het klinkt misschien bijzonder, maar het kan sinds kort in De Weere en in Zwaag. Uitvaartonderneemster Sandra en Monique bedachten namelijk de hemelbrievenbus, die al volop wordt gebruikt. Onder meer door Ria, die vorig jaar haar man Jan verloor. "Het geeft rust."

De uitvaartondernemers uit Zwaag en De Weere raakten geïnspireerd door een Japans fenomeen. "Daar hebben ze de hemeltelefoon. Daar worden mensen uitgenodigd om te bellen naar de hemel. En dat gebeurt, massaal", zegt Monique Bankras. "Daar is dus blijkbaar behoefte aan."

Sandra vult haar collega aan. "Het kan een brief zijn aan je overleden partner of een kind, maar ook aan een overleden cavia of hamster. Of een gedicht, of kleurplaat. Het kan een droevige boodschap zijn, maar ook een vrolijke. Dat je gaat verhuizen, of dat er een kindje wordt geboren." De bussen staan in De Weere bij de kerk en in Zwaag bij De Plataan.

Zware hersenbloeding

Eén van de gebruikers is Ria Bruinsma-Beers, uit Abbekerk. Vorig jaar moest ze plotseling afscheid nemen van haar man, die werd getroffen door een zware hersenbloeding. "Mijn mannetje", zegt ze liefdevol. Eerder schreef ze ook al een brief. "Ik heb nu een gedicht en een stukje geschreven en er ook een foto van een zonnebloem bij gedaan. Dat was in zijn sterfperiode zijn bloem."

Ze vindt troost bij het posten van dergelijke brieven. "Het geeft rust. Ik wil hem toch mee laten delen in wat wij hier meemaken. En het is heerlijk om van je af te schrijven." Ria is niet voor het laatst bij de hemelbrievenbus van Monique en Sandra, zo is de verwachting. "Het komende jaar komt er nog van alles in die bus."

