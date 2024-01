Sluizen langs Markermeer gaan open, scheepvaart deze week weer mogelijk

De sluizen langs het Markermeer gaan deze week weer open. De sluizen waren sinds eind vorig jaar gesloten om de extreem hoge waterstand op het meer. Het gaat volgens waterschap Hollands Noorderkwartier om de Keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn, de Zeesluis in Edam, de Noorder- en Zuidersluis in Schardam en de Grafelijkheidssluis in Monnickendam. Later deze week is daar weer scheepvaart mogelijk.