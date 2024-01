Knap staaltje natuurkunde op vier wielen: Jesse en Job bouwen kart op waterstof

Jesse van Leeuwen en Job de Koning, twee studenten van de Tata Steel Academy, hebben een kart op waterstof gebouwd. Het is voor het eerst dat zo'n hydrokart het tijdens een officiële race zal opnemen tegen elektrisch aangedreven karts. Tijdens een GreenKarting-wedstrijd medio maart hopen ze al hun tegenstanders te verslaan met hun vinding.

Jesse en Job, twee studenten op de Tata Steel Academy, werken nu al maandenlang aan een kart op waterstof, waarmee zij zullen deelnemen aan een Greenkartingrace, een initiatief waar studenten waar verschillende opleidingen aan meedoen. Het doel is het doorontwikkelen van karts die rijden op groene stroom.

Voor Jesse komt een droom uit. "Waterstof is de toekomst en daar geloof ik wel in. Mijn doel is om deze kart nog beter te maken dan gewone elektrische karts."