Op straat in Haarlem liggen nog altijd stapels kerstbomen te wachten

Een grote vrachtwagen van Spaarnelanden komt aanrijden. De chauffeur stapt met een frons op het gezicht uit. Hij moet zeker zes kerstbomen opzij gooien om goed bij de twee ondergrondse containers te komen. Die bomen liggen er inmiddels al ruim een week, met een zee van afgevallen naaldjes erbij.

Afvalverwerker Spaarnelanden organiseerde afgelopen weken twee inleverdagen voor kerstbomen: op woensdag 3 januari en woensdag 10 januari. Inwoners konden hun boom op 26 plekken in Haarlem en Spaarndam inleveren en op drie plekken in Zandvoort.

Maar blijkbaar vinden veel mensen het te veel gedoe om de boom in te leveren. Bij heel wat containerpleintjes zijn de bomen lukraak neergegooid. De grote vraag is: wie haalt ze daar weer weg en wanneer?

Verboden te dumpen

Een woordvoerder van Spaarnelanden laat weten: "Het is verboden om bomen op straat of bij een containerpleintje te dumpen. Toch treffen we helaas nog kerstbomen aan op straat. Als er meldingen binnenkomen halen we die kerstbomen op en wat we onderweg tegenkomen nemen we ook mee."

"Als je de inleverdagen gemist hebt, dan kun je je kerstboom naar het milieuplein brengen. Zo voorkomen we dat afgedankte kerstbomen gaan rondslingeren in de stad. Dat zorgt namelijk voor rommel, trekt ander zwerfvuil aan en is brandgevaarlijk. Bovendien kunnen we de bomen dan gescheiden verwerken en volledig hergebruiken."