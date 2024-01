Overleden persoon woning Diemen is 73-jarige man, zwaargewonde vrouw (62) aangehouden

Het dodelijke slachtoffer dat zondagmiddag werd aangetroffen in een woning aan het Sint Janskruid in Diemen is een 73-jarige man. Het zwaargewonde slachtoffer is een vrouw van 62 en is door de politie ook aangehouden als verdachte. Er is namelijk 'een vermoeden' bij de recherche dat het gaat om een misdrijf.

De vrouw zit in op het moment in alle beperkingen, dat wil zeggen dat zij alleen contact mag hebben met haar advocaat. Een woordvoerder van de politie laat weten dat zij nog in het ziekenhuis ligt, maar wel buiten levensgevaar is. Er wordt op het moment geen verdere informatie gedeeld. De recherche doet nog onderzoek.

Zondagmiddag trof de politie na een melding voor een reanimatie in de woning twee slachtoffers aan. Eén van hen was overleden, de ander zwaargewond. Het zwaargewonde slachtoffer, de vrouw, werd door de brandweer uit de woning gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

'Nee, niet doen'

Volgens een aantal buurtbewoners die AT5 vandaag heeft gesproken zou het gaan om een conflict in de relationele sfeer. De bovenbuurman hoorde iemand 'nee, niet doen' schreeuwen, daarna werd het volgens hem stil. Buurtbewoners laten weten te zijn geschrokken van het incident.

Erik Boog, burgemeester van Diemen, liet na het incident op X weten geschrokken te zijn. Hij spreekt van een verschrikkelijk voorval. "We leven mee met de betrokkenen."