Haarlemse expositie Koortsdroom draait om relatie tussen mens en dier

Fantasievol, intens en vaak met een onheilspellend randje. In de expositie Koortsdroom in Haarlem draait alles om de relatie tussen mens en dier. En die relatie kan soms ongemakkelijk voelen.

De expositie laat niet alleen zien hoe verschillende kunstenaars tegen de natuur en dieren aankijken", vertelt conservator in opleiding Dasha Lohbynoba. "Maar ook hoe we zelf met dieren omgaan."

Sommige kunstwerken tonen een wereld waarin dieren en mensen als gelijken samenleven zonder hiërarchie en dominantie. "Vaak dichten we dieren menselijke eigenschappen toe, maar toch ligt de focus nog altijd bij de mens en niet bij het dier."

Sprookje vol seksueel geweld

Dat is wel anders in The Bird Game, een videokunstwerk van Marianna Simnett, waarin een bloeddorstige kraai de hoofdrol speelt. Het is een naargeestig, huiveringwekkend sprookje over seksueel geweld.

Danielle Lakeman van het Instagramaccount Dutch Girls in Museums komt kijken naar de gruwelijke film. De video-installatie noemt ze heftig. "Je wil er eigenlijk niet naar kijken, maar je doet het toch, ondanks alle emotie die naar boven komen. Je denkt: dit kan toch niet, het hoort zo niet. Maar je kijkt toch omdat je voelt dat de kunstenaar iets te zeggen heeft." Lakeman denk dat de filmmaker kritiek uit over hoe we soms met elkaar omgaan en hoe gewoon grensoverschrijdend gedrag vaak wordt gevonden. "Kunst hoeft niet altijd mooi te zijn. Soms moet het gewoon een gesprek op gang brengen."

En dat doet de tentoonstelling: Koortsdroom laat de bezoeker niet weggaan zonder te hebben nagedacht over wat we onszelf en onze omgeving aandoen. Nog tot 3 maart is de expositie te bezoeken in de HAL van het Frans Halsmuseum in Haarlem.