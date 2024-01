Na ruzie met het landelijke Dorcas beginnen Texelaars hun eigen kringloopwinkel

Het bestuur en de vrijwilligers van Kringloopwinkel Texel beginnen hun eigen zaak. Ze gaan zelfstandig verder onder de naam Struun TX. Eind vorig jaar mochten de medewerkers het pand van de Kringloopwinkel Texel in Den Burg niet meer in, omdat hen de toegang was ontzegd door het landelijke bestuur van Dorcas.

Waar de nieuwe winkel Struun TX gaat komen, wil de Texelse bestuursvoorzitter Jan van Schie nog niet zeggen. Hij vindt het niet verstandig om hier nu al mee naar buiten te treden. Op Facebook geeft Kringloopwinkel Texel aan dat ze verder gaat onder de naam Struun TX. En ook bij de Kamer van Koophandel is de organisatie inmiddels ingeschreven. Daarbij staat: "Voorbereidende handelingen voor het starten van een kringloopwinkel in gebruikte consumptiegoederen."

Administratieve werkzaamheden

Dat betekent dat het echt niet meer goed gaat komen tussen de Texelaars en de landelijke organisatie Dorcas. De ruzie tussen beide partijen ging met name om de toegenomen hoeveelheid administratieve taken. Alle spullen die binnen komen moesten door de vrijwilligers apart worden geregistreerd. En dat willen de meeste vrijwilligers volgens de voorzitter Van Schie niet.

"Een vrijwilliger laat zich door andere dingen motiveren en wil simpel bezig zijn. Die willen het leuk hebben met elkaar. Daarom hebben ze gezegd dat ze er collectief mee stoppen", zei hij eerder tegen NH Nieuws.

Jan Jacob Hoefnagel, bestuurslid van het landelijke Dorcas, geeft aan dat het niet anders kan. De goederenadministratie is volgens hem echt nodig voor een accountantsverklaring. "Er is wet- en regelgeving waar wij ons aan moeten houden."

Volgens Van Schie is het een enorme klus, waar geen tijd voor is. Bovendien had het bestuur de indruk dat ze bijna geen zeggenschap meer hadden in de Texelse vestiging. "Dat wordt overgenomen door de organisatie in Almere", zei hij eerder tegen NH Nieuws.