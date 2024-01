Extreme avondspits door winterse buien

Na de drukke ochtendspits verwacht Rijkswaterstaat ook een zeer zware avondspits op maandag. De winterse buien houden overdag aan tot in de avond, wat voor overlast kan zorgen op de weg.

Weggebruikers moeten niet alleen vandaag rekening houden met vertragingen. Ook dinsdag wordt een zeer zware avondspits verwacht door het winterse weer , waaronder hagelbuien en sneeuw. Er is sprake van een zeer zware spits als er tot zeshonderd kilometer file op de rijkswegen staat.

"Pechgevallen, ongevallen en andere incidenten kunnen voor snelgroeiende files zorgen. We zien ook dat mensen meer afstand tot elkaar nemen en hun snelheid aanpassen. Veel redenen dus voor een langere reistijd", zei Rijkswaterstaat tegen persbureau ANP.

