Op pad met de Reddingsbrigade tijdens de GP Groot Egmond-Pier-Egmond strandrace

Aan elk evenement dat Le Champion organiseert is een goed doel gekoppeld. Bij de Fjoertoer en bij de GP Groot Egmond-Pier-Egmond is dit al jaren de KNRM en de Egmondse Reddingsbrigade. De twee organisaties kunnen de donaties goed gebruiken. Al bijna 100 jaar zorgen de vrijwilligers van de Reddingsbrigade voor de veiligheid op het strand, het duingebied en de zee. Daarnaast biedt de KNRM al 200 jaar noodhulp op zee. De organisatie ontvangt geen overheidssteun en drijft geheel op de inzet van talloze vrijwilligers.

In deze laatste aflevering van Kampioenen kijkt Sibel Önemli mee met de helden van de Reddingsbrigade en de KNRM en doet ze verslag van hoe zij deze dag beleven.

Afgelopen zaterdag werd de 23ste editie van de GP Groot Egmond-Pier-Egmond gehouden. Dit is de grootste strandrace van Europa waar zo’n 3000 toprijders en amateurs 38 kilometer lang over het strand de strijd aangaan met de elementen. De vrijwilligers van de KNMR en de Egmondse Reddingsbrigade zorgen hierbij voor de veiligheid van de deelnemers en bezoekers op het strand.

In het programma Kampioenen gaat Sibel Önemli op zoek naar de verhalen achter de deelnemers aan de vele sportevenementen in onze provincie. Een gezonde levensstijl staat hierbij voorop. Dit programma wordt gemaakt in samenwerking met Le Champion.